Погода в Израиле на 28 февраля: ясно, повышение температуры

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По сообщению гидрометцентра, солнечная активность будет средней.

Согласно прогнозу погоды синоптиков, во вторник, 28 февраля, на большей части территории страны повышение температуры, ясно, слабый ветер до 4.4 м/с. Атмосферное давление – без изменений. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +23°С днем, +14°С ночью;

Тель-Авив: +28°С днем, +15°С ночью;

Хайфа: +25°С днем, +14°С ночью;

Беэр-Шева: +28°С днем, +16°С ночью;

Ашдод: +26°С днем, +15°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 15 февраля составит: Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. Ранее «Курсор» рассказывал, что ученые доказали, чем опасно досыпание.

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Автор материала: Рами Мадрих