Не переставляйте будильник на 5 минут: ученые доказали, чем опасно досыпание

Каждый из нас любит немного «доспать» после того, как прозвенит будильник. Но ученые считают, что такое досыпание очень небезопасно.

Почти каждый человек начинает свой день с будильника. Это устройство стало неотъемлемой частью жизни, помогающей вовремя проснуться и начать дела. Однако многие люди испытывают искушение проигнорировать первый сигнал будильника и продолжить спать еще 10 минут. Именно это решение может негативно сказаться на ощущениях и энергии на весь день.

Подробнее об этом информирует сайт gsminfo.

Согласно исследованиям, если человек засыпает снова почти сразу же после пробуждения, то его мозг запускает новый цикл сна, который длится около 75-90 минут. Если же прервать этот цикл, то при пробуждении человек может почувствовать себя более уставшим и сонным, чем если бы встал сразу же после первого звонка будильника.

Чтобы избежать такой ситуации, лучше вставать по первому звонку будильника и не переносить его на 5 или 10 минут. Это позволит сохранить целостность цикла сна и не нарушать естественный ритм организма. Конечно, не всегда получается легко проснуться с первого раза, но стоит помнить, что это важно для сохранения здоровья и энергии на весь день.

Также стоит учитывать, что качество сна и его продолжительность напрямую зависят от ряда факторов, таких как комфортная температура в комнате, уровень шума и света, а также режим дня и питание. Поэтому, чтобы обеспечить себе хороший сон, необходимо уделить внимание всем этим аспектам. В результате каждое утро станет более приятным и энергичным, а день — более продуктивным и успешным.

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