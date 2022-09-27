Погода в Израиле на 28 сентября: понижение температуры и слабый ветер

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В нескольких регионах страны температура воздуха снизится на несколько градусов, но солнечная активность будет высокой, ожидается слабый ветер до 4.6 м/с.

В среду, 28 сентября, на большей части территории Израиля ожидается понижение температуры, но погода будет оставаться солнечной и ясной. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +28°С днем, +20°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +18°С ночью;

Эйлат: ясно, +38°С днем, +25°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 28 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что исследователи нашли способ, который бы помог бороться с резкими изменениями климата на планете. Но он требует множества доработок, потому что не совсем эффективен.

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Автор материала: Кати Гиршин