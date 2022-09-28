Погода в Израиле на 29 сентября: ясно и слабый ветер

В четверг, 29 сентября, на большей части территории Израиля ожидается ясная погода и слабый ветер до 4.8 м/с. Солнце продолжит припекать.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +30°С днем, +20°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;
- Хайфа: ясно, +27°С днем, +19°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +18°С ночью;
- Эйлат: ясно, +37°С днем, +25°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 29 сентября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 25-40 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что исследователи нашли способ, который бы помог бороться с резкими изменениями климата на планете. Но он требует множества доработок, потому что не совсем эффективен.