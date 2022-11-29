Погода в Израиле на 30 ноября: переменная облачность и легкий ветер

В среду, 30 ноября, на большей части территории Израиля температура воздуха останется без существенных изменений, прогнозируется переменная облачность.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +16°С днем, +10°С ночью;
- Тель-Авив: +22°С днем, +14°С ночью;
- Хайфа: +19°С днем, +13°С ночью;
- Беэр Шева: +23°С днем, +10°С ночью;
- Эйлат: +25°С днем, +14°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 30 ноября составит:
- Южное побережье: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 50-70 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.
Ветер северо-западный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер северо-восточный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что новое исследование предоставило новые доказательства существования системы, которая может быть ответственна за то, чтобы помочь климату планеты вернуться к краю пропасти.