Погода в Израиле на 30 ноября: переменная облачность и легкий ветер

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По словам синоптиков, 30 ноября, в некоторых регионах страны температура снизится на 1-2 градуса, ожидается легкий ветер до 2.6 м/с.

В среду, 30 ноября, на большей части территории Израиля температура воздуха останется без существенных изменений, прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +16°С днем, +10°С ночью;

Тель-Авив: +22°С днем, +14°С ночью;

Хайфа: +19°С днем, +13°С ночью;

Беэр Шева: +23°С днем, +10°С ночью;

Эйлат: +25°С днем, +14°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 30 ноября составит: Южное побережье : температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 50-70 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 50-70 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.

Ветер северо-западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер северо-западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер северо-восточный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северо-восточный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер южный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что новое исследование предоставило новые доказательства существования системы, которая может быть ответственна за то, чтобы помочь климату планеты вернуться к краю пропасти.

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Автор материала: Кати Гиршин