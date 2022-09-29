Погода в Израиле на 30 сентября: повышение температуры

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +32°С днем, +21°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +39°С днем, +25°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 30 сентября составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 40-60 см.

Ветер северный, скорость 5-15 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 40-60 см. Ветер северный, скорость 5-15 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 40-60 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 40-60 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 25-40км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 25-40км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что ученые из NASA решили заговорить об изменении климата, который происходит на Земле. Так, эксперты уже заявляли о том, что последние несколько лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.