Погода в Израиле на 30 сентября: повышение температуры

22:00, Сегодня
Новости Израиля, Погода
пляж фото девушка
Фото: pixabay.com

В нескольких регионах страны температура воздуха повысится, погода будет ясной и солнечной. Синоптики прогнозируют слабый ветер до 4.6 м/с.

В пятницу, 30 сентября, на большей части территории Израиля ожидается повышение температуры, погода будет оставаться солнечной и ясной.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +32°С днем, +21°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +21°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +28°С днем, +21°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно, +35°С днем, +19°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +39°С днем, +25°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 30 сентября составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 40-60 см.
    Ветер северный, скорость 5-15 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 40-60 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 25-40км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что ученые из NASA решили заговорить об изменении климата, который происходит на Земле. Так, эксперты уже заявляли о том, что последние несколько лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.

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