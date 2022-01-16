В NASA показали, как менялся климат на Земле в последние годы

Ученые из NASA решили заговорить об изменении климата, который происходит на Земле. Так, эксперты уже заявляли о том, что последние несколько лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.

И вот в NASA также высказали по этому поводу. Специалисты заявили, что они имеют в своем распоряжении записи еще с 1880 года.

«2021 год стал шестым самым теплым годом с момента начала наших наблюдений. Это может быть связано с деятельностью человека, такой как сжигание ископаемого топлива, которое увеличивает выбросы парниковых газов», — сообщили ученые.

Специалисты отметили, что примерно с 1850 года люди увеличили содержание CO2 в атмосфере почти на 50%.

В 2021 году Земля увидела несколько экстремальных примеров того, как избыточное тепло в океане и атмосфере могут создавать на часто разрушительные бедствия в разных частях мира.

Также ученые создали визуализацию, на которой видно, как обстоят дела с температурой окружающей среды на нашей планете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NASA (@nasa)

Ранее редакция Курсора сообщала, что увеличение количества молний вокруг Северного полюса обеспокоило ученых.

Кроме того, мы писали, что в 2021 году по всей Земле зафиксировали 400 температурных рекордов.

Еще напомним, что ученые испытали роботизированную систему с ИИ для очистки океанов.

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