Погода в Израиле на 4 ноября: ясно и слабый ветер

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 4 ноября, согласно которым, завтра на большей части территории страны будет ясно, ожидается слабый ветер до 3.6 м/с.

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 4 ноября, на большей части территории страны температура будет без изменений. Ожидается ясная погода и слабый ветер до 3.6 м/с. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +22°С днем, +13°С ночью;

Тель-Авив: +26°С днем, +15°С ночью;

Хайфа: +23°С днем, +14°С ночью;

Беэр Шева: +27°С днем, +11°С ночью;

Эйлат: +28°С днем, +18°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 4 ноября составит: Южное побережье : температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.

Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что изменения климата, особенно глобального плана, волнуют ученых несколько последних десятилетий. И периодически во время экспериментов появляются открытия, которые способны взбудоражить человечество.

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Автор материала: Кати Гиршин