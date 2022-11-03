Погода в Израиле на 4 ноября: ясно и слабый ветер

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 4 ноября, на большей части территории страны температура будет без изменений. Ожидается ясная погода и слабый ветер до 3.6 м/с. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +22°С днем, +13°С ночью;
- Тель-Авив: +26°С днем, +15°С ночью;
- Хайфа: +23°С днем, +14°С ночью;
- Беэр Шева: +27°С днем, +11°С ночью;
- Эйлат: +28°С днем, +18°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 4 ноября составит:
- Южное побережье: температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.
Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер северо-западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер юго-западный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 26°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что изменения климата, особенно глобального плана, волнуют ученых несколько последних десятилетий. И периодически во время экспериментов появляются открытия, которые способны взбудоражить человечество.