Погода в Израиле на 4 января: ожидается снижение температуры

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По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается облачная погода и слабый ветер до 3.5 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 4 января, на большей части территории Израиля ожидается снижение температуры и облачная погода. Атмосферное давление — без изменений, а солнечная активность низкая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +12°С днем, +7°С ночью;

Тель-Авив: +19°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: +16°С днем, +10°С ночью;

Беэр-Шева: +18°С днем, +10°С ночью;

Эйлат: +20°С днем, +12°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 4 января составит: Южное побережье : температура воды — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: температура воды — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что последние десятилетия ученые активно отслеживают скорость нагрева Земли и стараются сдержать глобальное потепление всеми доступными способами. Однако новое исследование показывает, что одна часть света нагревается вдвое быстрее, чем другие континенты.

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Автор материала: Кати Гиршин