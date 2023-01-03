Погода в Израиле на 4 января: ожидается снижение температуры

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 4 января, на большей части территории Израиля ожидается снижение температуры и облачная погода. Атмосферное давление — без изменений, а солнечная активность низкая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +12°С днем, +7°С ночью;
- Тель-Авив: +19°С днем, +11°С ночью;
- Хайфа: +16°С днем, +10°С ночью;
- Беэр-Шева: +18°С днем, +10°С ночью;
- Эйлат: +20°С днем, +12°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 4 января составит:
- Южное побережье: температура воды — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что последние десятилетия ученые активно отслеживают скорость нагрева Земли и стараются сдержать глобальное потепление всеми доступными способами. Однако новое исследование показывает, что одна часть света нагревается вдвое быстрее, чем другие континенты.