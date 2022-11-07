Названа часть света, которая нагревается вдвое быстрее других

Последние десятилетия ученые активно отслеживают скорость нагрева Земли и стараются сдержать глобальное потепление всеми доступными способами. Однако новое исследование показывает, что одна часть света нагревается вдвое быстрее, чем другие континенты.

Об этом пишет New Atlas.

Исследователи отмечают, что всего за десятилетие с 1991 по 2021 год средняя температура в Европе увеличилась в среднем на 0,5 °C. При этом глобальное среднее повышение температуры за тот же период оценивается в 0,2 °C. Данные свидетельствуют о том, что Европа нагревается вдвое быстрее других континентов.

Ученые считают, что такая скорость потепления приведет к более частым волнам тепла, а также станет причиной увеличения количества лесных пожаров и других экстремальных погодных явлений. Кроме того, по словам авторов исследования в 2021 году экстремальные климатические и погодные условия отразились на жизни более полумиллиона человек — в результате сотни погибли, а ущерб, нанесенный катаклизмами, оценивается в более 50 миллиардов долларов.

По словам генерального секретаря ВМО профессора Петтери Тааласа, в этом году, как и годом ранее, большая часть Европы пострадала от сильнейшей жары и засухи, ставших причиной лесных пожаров. В прошлом году, большую часть смертей и разрушений принесли исключительные наводнения. Таалас отмечает, что по сути Европа сегодня представляет собой живую картину глобального потепления — по мнению ученого, это должно стать напоминанием всем жителям Земли, что от воздействия экстремальных погодных условий не застраховано даже хорошо подготовленное общество.

Исследователи отмечают, что от рекордной скорости потепления в Европе также пострадали альпийские ледники — за десятилетие они потеряли порядка 30 метров толщины. Кроме того, ученые все еще наблюдают ускорение таяния ледяного щита в Гренландии. Еще одним последствием повышения температуры стала рекордная жара — температура в Великобритании впервые за всю историю наблюдений превысила отметку в 40 °C.

В то же время исследователи отмечают, что Евросоюзу за последние 10 лет удалось снизить выбросы парниковых газов почти на треть — 31%.

«Курсор» писал ранее, что глобальное потепление приведет к суперливням на Земле.