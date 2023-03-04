Погода в Израиле на 5 марта: резкое повышение температуры и облачность

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По сообщению гидрометцентра, в Израиле завтра ожидается слабый ветер до 4.7 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 5 марта, на большей части территории Израиля будет резкое повышение температуры и переменная облачность. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +29°С днем, +15°С ночью;

Тель-Авив: +30°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: +27°С днем, +12°С ночью;

Беэр-Шева: +35°С днем, +16°С ночью;

Эйлат: +33°С днем, +18°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 5 марта составит: Южное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.

Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что новое исследование с использованием искусственного интеллекта показывает, что мир, вероятно, потеплеет еще на несколько десятых градуса в течение следующих десятилетий.

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Автор материала: Кати Гиршин