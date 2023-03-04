Погода в Израиле на 5 марта: резкое повышение температуры и облачность

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 5 марта, на большей части территории Израиля будет резкое повышение температуры и переменная облачность. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +29°С днем, +15°С ночью;
- Тель-Авив: +30°С днем, +11°С ночью;
- Хайфа: +27°С днем, +12°С ночью;
- Беэр-Шева: +35°С днем, +16°С ночью;
- Эйлат: +33°С днем, +18°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 5 марта составит:
- Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см.
Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что новое исследование с использованием искусственного интеллекта показывает, что мир, вероятно, потеплеет еще на несколько десятых градуса в течение следующих десятилетий.