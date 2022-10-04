Погода в Израиле на 5 октября: ясно и слабый ветер

Фото: canva.com

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 5 октября, согласно которым, в Израиле ожидается ясная погода и слабый ветер до 3.9 м/с.

В среду, 5 октября, на большей части территории Израиля температура будет без изменений. Синоптики прогнозируют слабый ветер. Солнечная активность будет умеренной. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +29°С днем, +19°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +30°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +26°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +38°С днем, +25°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 5 октября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-30км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-30км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что исследователи нашли способ, который бы помог бороться с резкими изменениями климата на

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Автор материала: Кати Гиршин