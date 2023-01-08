Погода в Израиле на 9 января: холодно, переменная облачность

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 9 января, на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, легкий ветер до 2.5 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: переменная облачность, +11°С днем, +6°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +18°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +16°С днем, +9°С ночью;

Беэр-Шева: переменная облачность,+16°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +19°С днем, +11°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 9 января составит:

Южное побережье : температура воды — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: температура воды — 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что изменения климата — серьезная угроза, которую ощущает все население планеты. И чтобы ей противостоять, нужно заранее подготовить план борьбы. Израиль учитывает возможные риски и вскоре направит муниципалитетам по всей стране 32 миллиона шекелей, которые пойдут на подготовку планов, способных предотвратить проблему.