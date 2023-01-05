Сколько денег получат муниципалитеты Израиля на борьбу с изменениями климата

Средства пойдут на помощь в планировании способов подготовки к ущербу для здоровья, окружающей среды и экономики.

Изменения климата — серьезная угроза, которую ощущает все население планеты. И чтобы ей противостоять, нужно заранее подготовить план борьбы. Израиль учитывает возможные риски и вскоре направит муниципалитетам по всей стране 32 миллиона шекелей, которые пойдут на подготовку планов, способных предотвратить проблему.

Об этом пишет Jerusalem Post.

Новый министр охраны окружающей среды Идит Сильман провозгласила это началом новой эры. Она отметила, что местные муниципалитеты являются руками министерства в борьбе за защиту окружающей среды, поэтому им нужно предоставить необходимые для этого ресурсы.

Средства, выделенные муниципалитетам, будут направлены на подготовки к ущербу для здоровья, окружающей среды и экономики, вызванных изменением климата, на подготовку планов зеленых зон в городской среде, на запуск пилотных программ по посадке деревьев в определенных районах.

Еще одним важным шагом будет создание большего количества тени в общественных местах, а также сокращение выбросов парниковых газов и переход на экологически чистую энергию.

«Курсор» писал ранее, что индустрия климатических технологий в Израиле в 2021 году резко возросла по количеству компаний, основанных в этой области, так и по привлеченным ими финансам.

Еще мы писали, что Фонд климатических инноваций Microsoft (CIF) начнет искать в Израиле выдающиеся стартапы, которые помогут справиться с климатическим кризисом.