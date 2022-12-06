Погода в Израиле на 7 декабря: облачно и легкий ветер

22:05, Сегодня
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Фото: Pixabay

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 7 декабря, согласно которым, завтра на большей части территории страны будет облачно, ожидается легкий ветер до 2.6 м/с

В среду, 7 декабря, на большей части территории Израиля температура останется без существенных изменений. Синоптики прогнозируют облачную погоду и низкую солнечную активность.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +16°С днем, +9°С ночью;
  • Тель-Авив:  +21°С днем, +13°С ночью;
  • Хайфа: +17°С днем, +12°С ночью;
  • Беэр Шева: +20°С днем, +8°С ночью;
  • Эйлат: +23°С днем, +13°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 7 декабря составит:

  • Южное побережье: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-70 см.
    Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
    Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
    Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что новое исследование предоставило новые доказательства существования системы, которая может быть ответственна за то, чтобы помочь климату планеты вернуться к краю пропасти.

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