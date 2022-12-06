Погода в Израиле на 7 декабря: облачно и легкий ветер

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 7 декабря, согласно которым, завтра на большей части территории страны будет облачно, ожидается легкий ветер до 2.6 м/с

В среду, 7 декабря, на большей части территории Израиля температура останется без существенных изменений. Синоптики прогнозируют облачную погоду и низкую солнечную активность. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +16°С днем, +9°С ночью;

Тель-Авив: +21°С днем, +13°С ночью;

Хайфа: +17°С днем, +12°С ночью;

Беэр Шева: +20°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: +23°С днем, +13°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 7 декабря составит: Южное побережье : температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-70 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-70 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что новое исследование предоставило новые доказательства существования системы, которая может быть ответственна за то, чтобы помочь климату планеты вернуться к краю пропасти.

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Автор материала: Кати Гиршин