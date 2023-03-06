Погода в Израиле на 7 марта: пасмурно, слабый ветер

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части территории страны температура без изменений, пасмурно, слабый ветер до 3.8 м/с. Атмосферное давление – небольшое повышение. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +16°С днем, +8°С ночью;
- Тель-Авив: +22°С днем, +12°С ночью;
- Хайфа: +17°С днем, +11°С ночью;
- Беэр-Шева: +21°С днем, +11°С ночью;
- Эйлат: +25°С днем, +14°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 6 марта составит:
- Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что ресторан израильского шеф-повара в третий раз удостоен звезды Мишлен.