Погода в Израиле на 7 марта: пасмурно, слабый ветер

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По сообщению гидрометцентра, повысится атмосферное давление.

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части территории страны температура без изменений, пасмурно, слабый ветер до 3.8 м/с. Атмосферное давление – небольшое повышение. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +16°С днем, +8°С ночью;

Тель-Авив: +22°С днем, +12°С ночью;

Хайфа: +17°С днем, +11°С ночью;

Беэр-Шева: +21°С днем, +11°С ночью;

Эйлат: +25°С днем, +14°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 6 марта составит: Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что ресторан израильского шеф-повара в третий раз удостоен звезды Мишлен.

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Автор материала: Рами Мадрих