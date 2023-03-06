Ресторан израильского шеф-повара в третий раз удостоен звезды Мишлен

Для Ассафа Гранита, который также владеет ресторанами в Лондоне и Иерусалиме, это еще одно значимое достижение, ведь недавно он был назначен шеф-поваром авиакомпании EL AL.

Ресторан «Шабур» израильского шеф-повара Ассафа Гранита в Париже в понедельник, 6 марта, в третий раз подряд был удостоен звезды Мишлен.

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль Сегодня.

Отмечается, что для Гранита, который также владеет ресторанами в Лондоне и Иерусалиме, это еще одно значимое достижение, ведь недавно он был назначен шеф-поваром авиакомпании EL AL.

«Ресторанный путеводитель Мишлен оказался в центре споров в Израиле после раскрытия плана на 5,5 миллионов шекелей для продвижения его прибытия в страну. Инициатива была заблокирована министром туризма Хаимом Кацем. СМИ утверждают, что промедление правительства в этом вопросе было мотивировано, среди прочего, опасением, что звезда Мишлен будет присуждена только некошерным ресторанам в Тель-Авиве», — пишет СМИ.

Представители индустрии при этом раскритиковали позицию Каца, утверждая, что он потерял редкую возможность стимулировать туризм в стране.

Как сообщал Курсор, 10 израильских ресторанов вошли в список лучших во всем мире. Речь идет о международной рейтинговой системе для ресторанов, запущенной в 2015 году президентом и основателем Филиппом Фором. Список составлен на основе компиляции около 200 гастрономических гидов и Мишлен.

В этом году в рейтинге значатся десять ресторанов израильских шеф-поваров, а именно: «La Regence», отель King David, Иерусалим, «OCD» Тель-Авив, «Meshia», Тель-Авив, «Алана», отель Norman, Тель-Авив, «Menta Ray», Тель-Авив, «Claro», Тель-Авив, «Пастель», Тель-Авив, «Хаслон», Тель-Авив, «Чакра», Тель-Авив и «Джордж и Джон», Тель-Авив.

Также Курсор писал о том, что ресторан Noma, расположенный в Копенгагене (Дания), неоднократно получавший статус лучшего заведения мира, перестанет принимать гостей в конце 2024 года.

О закрытии ресторана рассказал шеф-повар и совладелец ресторана Рене Редзепи. Причиной его решения стали регулярные переработки, а также токсичное отношение к сотрудникам со стороны руководства. Повара и официанты, работавшие в ресторане Noma с 2008 по 2021 год, заявили, что им приходилось работать по 16 часов в день.