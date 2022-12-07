Погода в Израиле на 8 декабря: ясно и легкий ветер

В четверг, 8 декабря, на большей части территории Израиля температура останется без существенных изменений. Синоптики прогнозируют ясную погоду и низкую солнечную активность.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +17°С днем, +9°С ночью;
- Тель-Авив: +21°С днем, +12°С ночью;
- Хайфа: +18°С днем, +11°С ночью;
- Беэр Шева: +20°С днем, +8°С ночью;
- Эйлат: +23°С днем, +12°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 8 декабря составит:
- Южное побережье: температура воды — 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер западный, скорость 10-20 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер западный, скорость 10-20 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 5-15 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что исследователи нашли способ, который бы помог бороться с резкими изменениями климата на планете. Но он требует множества доработок, потому что не совсем эффективен.