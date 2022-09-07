Погода в Израиле на 8 сентября: жара, без осадков

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В некоторых регионах страны температура воздуха в дневное время повысится на пару градусов, осадков не прогнозируется, лишь слабый ветер.

В четверг, 8 сентября, на большей части территории Израиля температура будет без существенных изменений. Синоптики прогнозируют ясную погоду и слабый ветер до 4.7 м/с. Солнечная активность очень высокая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +30°С днем, +19°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +32°С днем, +23°С ночью;

Хайфа: ясно, +28°С днем, +22°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +38°С днем, +26°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 8 сентября составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 25-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 25-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что в Средиземном море появилось большое нефтяное пятно.

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Автор материала: Кати Гиршин