В Средиземном море появилось большое нефтяное пятно

Сегодня, 2 сентября, стало известно, что в Средиземном море образовалось новое нефтяное пятно. Это случилось в районе Гибралтарского пролива в результате столкновения сухогруза и танкера.

Об этом сообщает издание «Детали».

На борту одного из судов находилось 300 тонн нефти, которая разлилась и на поверхности моря образовала большое пятно. Об утечке жидкости сообщили в правительстве Гибралтара. Пока неизвестно, какая часть нефти попала в водоем, но отмечают, что ее разлив «значительный».

Власти Гибралтара пытаются откачать оставшуюся нефть, чтобы снизить масштаб чрезвычайного происшествия. Район, где произошла утечка, сильно загрязнен из-за судоходства.

К слову, 30 членов экипажа были спасены, одного из них задержали, отмечается, что именно он несет ответственность за инцидент.

«Курсор» писал ранее, что тунисские СМИ сообщили, что коммерческое грузовое судно, перевозившее 750 тонн топлива, затонуло из-за погодных условий у южных берегов страны.

Еще мы писали, что пожарные были вызваны в порт Хайфы, где произошла утечка из контейнера, содержащего опасное вещество с раздражающими и воспламеняющимися свойствами (похоже на кислоту в том смысле, что оно опасно для дыхания и кожи).

Напомним, что ВМС Израиля потопили палестинское судно.