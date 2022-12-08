Погода в Израиле на 9 декабря: ясно и легкий ветер

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По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается ясная погода и легкий ветер до 2.5 м/с.

В пятницу, 9 декабря, на большей части территории Израиля температура останется без существенных изменений. Синоптики прогнозируют ясную погоду и низкую солнечную активность. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +17°С днем, +11°С ночью;

Тель-Авив: +22°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: +19°С днем, +11°С ночью;

Беэр Шева: +21°С днем, +9°С ночью;

Эйлат: +24°С днем, +12°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 9 декабря составит: Южное побережье : температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 21°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер южный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что исследователи нашли способ, который бы помог бороться с резкими изменениями климата на планете. Но он требует множества доработок, потому что не совсем эффективен.

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Автор материала: Кати Гиршин