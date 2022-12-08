Погода в Израиле на 9 декабря: ясно и легкий ветер

22:13, Сегодня
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Фото: pixabay

По сообщению гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается ясная погода и легкий ветер до 2.5 м/с.

В пятницу, 9 декабря, на большей части территории Израиля температура останется без существенных изменений. Синоптики прогнозируют ясную погоду и низкую солнечную активность.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +17°С днем, +11°С ночью;
  • Тель-Авив:  +22°С днем, +11°С ночью;
  • Хайфа: +19°С днем, +11°С ночью;
  • Беэр Шева: +21°С днем, +9°С ночью;
  • Эйлат: +24°С днем, +12°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 9 декабря составит:

  • Южное побережье: температура воды — 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 21°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
    Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что исследователи нашли способ, который бы помог бороться с резкими изменениями климата на планете. Но он требует множества доработок, потому что не совсем эффективен.

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