Погода в Израиле на 9 марта: переменная облачность, слабый ветер

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По сообщению гидрометцентра, солнечная активность будет средней.

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, слабый ветер до 3.6 м/с. Атмосферное давление – без изменений. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +15°С днем, +7°С ночью;

Тель-Авив: +20°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: +17°С днем, +9°С ночью;

Беэр-Шева: +21°С днем, +9°С ночью;

Эйлат: +24°С днем, +12°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 6 марта составит: Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что протестующие угрожают парализовать работу международного аэропорта Бен-Гурион.

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Автор материала: Рами Мадрих