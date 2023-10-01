Погода в Израиле резко изменится — где пойдут дожди

Погода в Израиле сегодня обещает похолодание и локальные дожди.

Сегодня в воскресенье погода в Израиле возьмет курс на похолодание. Так, сегодня в стране ожидается понижение температуры и локальные дожди, преимущественно легкие и преимущественно на севере страны и в центре. Дожди должны закончиться до полудня.

Об этом сообщают в метеорологической службе.

Температура воздуха в Тель-Авиве достигнет 28 градусов, в Иерусалиме - 24, в Хайфе - 26, в Тверии - 30, в Цфате - 22, в Беэр-Шеве - 27, в Мицпе-Рамоне - 24 и в Эйлате - 35 градусов.

В понедельник ожидается небольшая облачность. Произойдет еще одно небольшое понижение температуры. На севере и в центре страны ожидается преимущественно небольшой локальный дождь.

Во вторник будет либо облачно, либо переменная облачность, заметных изменений температуры не ожидается. Местный дождь по-прежнему ожидается, преимущественно слабый, преимущественно на севере страны и вдоль прибрежной равнины.

В среду будет слегка облачно. Небольшое повышение температуры будет ощущаться в горах и внутри страны. Морось с небольшими локальными дождями возможна преимущественно на севере страны.

Отметим, что обычно в начале октября в Израиле погода становится более приятной и умеренной. Дневные температуры обычно колеблются в диапазоне от 25 до 30 градусов Цельсия, что делает это время года комфортным для прогулок и отдыха на открытом воздухе. Ночи могут быть прохладными, с температурами около 15-20 градусов Цельсия.

В начале октября в Израиле обычно нет сильных осадков, и дожди редки. Это отличное время для посещения пляжей на Средиземном море и путешествий по разным частям страны, чтобы насладиться ее красотой и культурными достопримечательностями.

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