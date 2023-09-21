Похищение израильско-российского исследователя Елизаветы Цурковой – новые подробности

В адрес иракского правительства разразились с новой критикой в связи с этой ситуацией.

Экс-политик и общественный деятель Натан Щаранский считает, что на "плечах" Ирака лежит персональная ответственность за то, что израильско-российская исследовательница Елизавета Цуркова была похищена.

Об этом сообщает Telegram-канал Сегодня в Израиле.

Отмечается, что Щаранский является хорошим знакомым отца Цурковой. По словам бывшего политика, они многие годы вместе провели в тюрьме в СССР, о чем он подробно рассказывает в своей книге «Не убоюсь зла».

Натан утверждает, что отец Цурковой и его супруга являлись политическими заключенными в Советском Союзе длительное время.

"Сейчас их дочь содержится в Ираке. Насколько нам известно, она жива… <…> Лиза [Цуркова] приехала в Ирак для проведения на исследования из Принстонского [американского] университета и положительно относилась к народу Ирака и мусульманскому миру в целом. Законно и естественно ожидать, что администрация США воспользуется своими отношениями с иракским правительством, учитывая ту денежную помощь, которую американцы оказывают Ираку», – заявил он.

Тем не менее премьер-министр Ирака не стал отвечать на призывы к Багдаду найти и освободить Цуркову. Недавно состоялась его встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке, которого он посетил приехать с визитом в Ирак. Также он провел ряд других встреч на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее мы писали о новой версии похищения Цурковой.

Также "Курсор" сообщал иранский президент Раиси выступил с гневным заявлением на фоне переговоров между израильтянами и саудовцами.