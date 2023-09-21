Иранский президент Раиси выступил с гневным заявлением на фоне переговоров между израильтянами и саудовцами

Президент Ирана заявил, что израильско-саудовские отношения станут «ударом в спину» палестинцам.

Президент Ирана Эбрагим Раиси в среду обвинил регионального соперника Саудовскую Аравию в предательстве палестинцев, когда обсуждал нормализацию отношений спудовцев с Израилем.

«Инициирование отношений между сионистским режимом и любой страной региона, если оно направлено на обеспечение безопасности сионистского режима, конечно, не приведет к этому», — заявил Раиси на пресс-конференции во время участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Мы считаем, что отношения между странами региона и сионистским режимом станут ударом в спину палестинскому народу и сопротивлению палестинцев», - сказал он.

Раиси также предостерег от соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в понедельник, заявив: «Нормализация отношений с сионистским режимом не создает безопасности».

США стремятся заключить соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем — цель, к которой давно стремится Иерусалим, и которая может иметь драматические последствия на Ближнем Востоке. Израиль уже нормализовал отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко, Египтом и Иорданией.

Саудовская Аравия и Израиль объединились отчасти из-за общей враждебности к иранскому клерикальному государству, хотя Эр-Рияд предпринял шаги по ослаблению напряженности в отношениях с Тегераном посредством переговоров при посредничестве Китая.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил в среду, что «каждый день мы становимся ближе» к нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем, уточнив при этом, что палестинский вопрос по-прежнему является «очень важным» компонентом этого процесса.

Курсор писал, что Нетаниягу обратился к генсеку ООН с настоятельным требованием.