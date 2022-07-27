Похищение мужчины в Бат-Яме: задержаны трое подозреваемых

Израильская полиция задержала троих мужчин, которые подозреваются в похищении жителя Бат-Ямы, сейчас они находятся на допросе.

Во вторник вечером, 26 июля, жителя Бат-Ямы затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Но полиции удалось задержать подозреваемых и освободить заложника.

Об этом сообщает издание Jpost.

Известно, что инцидент произошел на подземной стоянке в Бат-Яме. Похитители, когда пытались скрыться с места преступления, снесли ворота парковки.

В полицию обратился сын похищенного. По его словам, отца быстро запихнули в машину и увезли. Сотрудники полиции после получения сигнала сразу же начали оперативно-розыскные мероприятия. Им удалось быстро найти подозреваемых. Автомобиль злоумышленников был остановлен в Кирьят-Гате.

Похитителями оказались мужчины в возрасте 29, 37 и 50 лет. Их задержали и доставили на допрос. Полиция сегодня, 27 июля, будет просить о продлении срока их задержания в суде.

Согласно предварительной информации, мотивом для похищения жителя Бат-Ямы стал финансовый спор. Речь может идти о криминальных разборках в мафиозных группировках Юга. Потерпевший пока не проявляет желания сотрудничать с полицией.

«Курсор» писал ранее, что в Бразилии похитили израильского бизнесмена Моше Бенедека. После того как местные бразильские власти успешно установили его местонахождение, похитители отпустили мужчину.