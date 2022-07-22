Похищение израильтянина в Бразилии: власти озвучили главные детали

Похитители освободили бизнесмена после того, как местные бразильские власти успешно установили его местонахождение.

Моше Бенедек, израильский бизнесмен, похищенный в Бразилии в четверг, освобожден.

Об этом сообщило в пятницу министерство иностранных дел.

Похитители освободили бизнесмена после того, как местные бразильские власти успешно установили его местонахождение.

Бенедек, владелец ряда фабрик и магазинов ювелирных изделий и аксессуаров по всей южноамериканской стране, был задержан с целью получения выкупа, говорится в сообщениях.

Последний раз его видели в четверг днем. Бенедеку разрешили связаться со своей семьей ранее в пятницу, когда он сообщил им о своем похищении.

Бизнесмена похитили в Сан-Паулу, крупнейшем городе Бразилии. Ранее в пятницу министерство иностранных дел вело переговоры о его освобождении.

Бразильская полиция, семья Бенедека и члены еврейской общины были в постоянном контакте с Генеральным консульством Израиля в Сан-Паулу и атташе израильской полиции, чтобы помочь в процессе освобождения.

Бенедек, житель поселения Яд-Биньямин, в настоящее время находится в полицейском участке в Бразилии, сообщил глава регионального совета Нахал Сорек Шай Райхнер.

Напомним, что появились неожиданные детали скандала вокруг визита израильского журналиста в Мекку.

Еще мы писали, что Моссад провел новую спецоперацию на территории Ирана. Так, израильские агенты похитили и допросили заместителя Али Аскара Норузи, офицера КСИР, отвечающего за логистику и передачу оружия «Хизбалле» Ядоллу Хадмати.