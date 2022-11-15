Похолодание и грозы: синоптики рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В ближайшие дни ожидается более прохладная погода, чем обычно.

Как пишет 14 канал, сегодня ожидается дождь на севере страны и в центре. Возможны локальные грозы.

На севере Негева возможен дождь.

Есть небольшое опасение наводнений в Иудейской пустыне и на Мертвом море.

В целом, сегодня ожидается понижение температуры, и она будет нормальной для сезона.

Сегодня вечером прогнозируют переменную облачность или облачность преимущественно на севере страны. В центре ожидается дождь с грозами. В Иудейской пустыне и на Мертвом море есть опасения наводнений.

Завтра на севере страны и в центре ожидаются кратковременные дожди, возможны отдельные грозы преимущественно утром.

На севере Негева возможен местный дождь. Есть небольшой страх перед наводнениями в Иудейской пустыне и на Мертвом море. Ожидается дальнейшее понижение температуры, и она будет ниже, чем обычно для этого сезона.

В четверг будет переменная облачность, на севере страны и в центре ожидается местный дождь. Температура по-прежнему будет ниже нормы для этого сезона.

В пятницу ожидается переменная облачность. На севере страны еще возможны локальные дожди, преимущественно слабые. Температура немного повысится в горах и на суше, но все же будет немного ниже, чем обычно для этого сезона.

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