Покинет ли жара израильтян в Йом-Кипур - синоптик дали прогноз

Метеорологи рассказали, какой будет погода в ближайшие дни.

Температура воздуха в Израиле 25 сентября существенно не изменится и будет немного выше средних сезонных показателей на конец сентября. Синоптики заверили, что ни осадков, ни сильной жары не ожидается в этот день.

Об этом пишет "Детали".

Температура воздуха днем (15:00) и в ночь на вторник (03:00): в Эйлате – 38-28 градусов тепла, в Ашдоде – 30-25, в Беэр-Шеве – 34-22, в Бейт-Шеане – 37-24, Хайфе – 28-24, в Тверии – 36-23, в Иерусалиме – 30-22, в Лоде – 32-23, в Мицпе-Рамоне – 29-24, в Назарете – 31-23, в Эйн-Геди – 35-30, в Афуле – 34-23, в Цфате – 28-22, в Кацрине – 33-21, в Тель-Авиве – Яффо – 30-23 градуса тепла.

Сегодня утром на побережье Средиземного моря и в большей части страны будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 километров в час, а в Хайфе он может достигать 15 километров в час. Днем ветер повернет на запад и северо-запад, со скоростью 10-15 километров в час, а возле озера Кинерет он будет достигать 20 километров в час.

В Эйлате утром будет дуть северный ветер со скоростью до 15 километров в час, а днем он повернет на северо-восток и достигнет 20 километров в час.

Во вторник, 26 сентября, погода останется практически без изменений. А в среду, 27 сентября, ожидается небольшое повышение температуры.

Накануне синоптики предупредили об изменении температуры на Йом-Кипур.