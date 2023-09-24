Сегодня ожидается небольшое похолодание.

Сегодня в воскресенье будет переменная облачность с прояснениями. Понижение температур будет ощущаться, главным образом, в горах и во внутренних районах страны, но они по-прежнему будут немного выше обычных для сезона.

Море будет комфортным с волнами высотой до 40 сантиметров и температурой воды 29 градусов.

Прогноз температуры сегодня днем и ночью: Иерусалим 32, Тель-Авив 31, Хайфа 29, Цфат 31, Кацрин 37, Тверия 39, Назарет 33, Афула 36, Бейт-Шеан. 40, Лод 33, Ашдод 31, Эйн-Геди 38, Беэр-Шева 33, Мицпе-Рамон 29, Эйлат 38.

Завтра особых изменений не ожидается: температура будет высокой, но нормальной для сезона.

Йом-Кипур, также известный как День Искупления, является одним из самых священных и важных дней в еврейском календаре. Он отмечается ежегодно в десятый день еврейского месяца Тишрей и обозначает конец десяти дней Покаяния, начиная с Рош ха-Шана, еврейского Нового года. Йом-Кипур отличается строгим постом, молитвами и самоанализом. В это время евреи по всему миру собираются в синагогах, чтобы молиться, покаяться за свои грехи и просить прощения у Бога.

Важной частью обряда Йом-Кипур является также звучание шофара, традиционного рога, который символизирует пробуждение и призыв к покаянию. В этот день евреи также обычно носят белую одежду, что символизирует духовную чистоту и обновление. Йом-Кипур представляет собой время духовного возрождения и очищения для еврейской общины и отмечается воздержанием от пищи и воды с заката до заката, что подчеркивает его строгость и преданность духовным ценностям.

Курсор писал, что ученый признался, что преувеличил значение глобального потепления ради публикации в авторитетном издании.