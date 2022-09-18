Полицейские арестовали четверых террористов и изъяли у них оружие, из которого стреляли в авто раввина Давида

Силы безопасности арестовали 4 террористов в ходе ночной операции, конфисковали оружие. У них был пистолет, использованный при нападении на автомобиль раввина Давида Амитаи.

Оружие нарушители использовали при нападении на его транспортное средство. Раввин не пострадал в результате инцидента.

Об этом сообщает 18 сентября 7 Israel National News.

Силовики конфисковали некоторое количество оружия в селе Джамаин. Одно из конфискованных единиц оружия было использовано при обстреле из проезжающего автомобиля около десяти дней назад.

В результате нападения один израильтянин получил легкое ранение. Его задело осколками стекла. Пострадавшего доставили в больницу «Бейлинсон» (Петах-Тиква).

Информацию об обстреле получили сотрудники правоохранительных органов. Вскоре времени крупные силы ЦАХАЛ и полиции, начав прочесывание местности в поисках злоумышленников.

Глава регионального Совета Самарии Йосси Даган, прибывший на место происшествия, сказал, что виновных следует оперативно найти, поскольку это серьезный вызов безопасности. По его словам, этот инцидент свидетельствует об очень серьезном всплеске террористических актов здесь, в самом сердце Самарии, и в целом во всем районе между Шхемом и Дженином. Он призвал правительство Израиля позволить ЦАХАЛу изменить ситуацию и перейти от точечной обороны к полномасштабной атаке, направленной против всех боевиков.

«Это останови волну терроризма», – заявил он.

Ранее «Курсор» сообщал, что жители Ретамима в Негеве заявили о стрельбе в населенном пункте. Часть пуль попала в баки с удобрениями одного из фермеров и уничтожила их. Все это произошло примерно в 400 метрах от домов жителей.