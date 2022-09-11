Неизвестные обстреляли ферму в Негеве: опубликованы фото

Сегодня утром в воскресенье жители Ретамима в Негеве обнаружили, что по их поселению велась стрельба. Часть пуль попала в баки с удобрениями одного из фермеров и уничтожила их. Все это произошло примерно в 400 метрах от домов жителей.
Житель поселка рассказал 14 каналу: «Это преднамеренный вандализм. Это просто бедуины, которые активизировались и начали портить нашу собственность. Если это не остановить, будут жертвы. Это не первый случай. Заявление было подано в полицию».
Ранее Курсор писал, что 24-летняя палестинка была арестована после того, как подошла с ножом к контрольно-пропускному пункту Аль-Джиб на окраине Иерусалима.
Напомним также, что израильская полиция в рамках проведения операции «Безопасный путь», направленной на борьбу с преступностью в арабском секторе, задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием. Часть из них использовалась для совершения тяжких преступлений.