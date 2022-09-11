Неизвестные обстреляли ферму в Негеве: опубликованы фото

Жители поселка Ретамим в Негеве проснулись сегодня утром и обнаружили, что их баки с удобрениями были обстреляны неизвестными.

Сегодня утром в воскресенье жители Ретамима в Негеве обнаружили, что по их поселению велась стрельба. Часть пуль попала в баки с удобрениями одного из фермеров и уничтожила их. Все это произошло примерно в 400 метрах от домов жителей.

מטורף חקלאים מהיישוב רתמים שבנגב גילו הבוקר שמיכלי הדשן שלהם נוקבו בירי של M16, למעלה מעשרה כדורים. כל זה קורה כמה מאות מטרים מבתי התושבים. אליצור מוזס תושב היישוב אומר לי: "זה ונדליזם מכוון. אלו רק בדואים שעלו מדרגה והחלו לפגוע לנו ברכוש. אם זה לא ייעצר יהיו נפגעים בנפש" pic.twitter.com/JCrjPNMJWA — אריאל עידן (@Arielidan20) September 11, 2022

Житель поселка рассказал 14 каналу: «Это преднамеренный вандализм. Это просто бедуины, которые активизировались и начали портить нашу собственность. Если это не остановить, будут жертвы. Это не первый случай. Заявление было подано в полицию».

Ранее Курсор писал, что 24-летняя палестинка была арестована после того, как подошла с ножом к контрольно-пропускному пункту Аль-Джиб на окраине Иерусалима.

Напомним также, что израильская полиция в рамках проведения операции «Безопасный путь», направленной на борьбу с преступностью в арабском секторе, задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием. Часть из них использовалась для совершения тяжких преступлений.