Неизвестные обстреляли ферму в Негеве: опубликованы фото

09:43, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
пистолет фото
Фото: pixabay.com

Жители поселка Ретамим в Негеве проснулись сегодня утром и обнаружили, что их баки с удобрениями были обстреляны неизвестными.

Сегодня утром в воскресенье жители Ретамима в Негеве обнаружили, что по их поселению велась стрельба. Часть пуль попала в баки с удобрениями одного из фермеров и уничтожила их. Все это произошло примерно в 400 метрах от домов жителей.

Житель поселка рассказал 14 каналу: «Это преднамеренный вандализм. Это просто бедуины, которые активизировались и начали портить нашу собственность. Если это не остановить, будут жертвы. Это не первый случай. Заявление было подано в полицию». 

Ранее Курсор писал, что 24-летняя палестинка была арестована после того, как подошла с ножом к контрольно-пропускному пункту Аль-Джиб на окраине Иерусалима.

Напомним также, что израильская полиция в рамках проведения операции «Безопасный путь», направленной на борьбу с преступностью в арабском секторе, задержала 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона за торговлю оружием. Часть из них использовалась для совершения тяжких преступлений.

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Автор материала:
Ирен Давид
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