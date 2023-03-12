Полицейский объяснил, зачем бросил гранату во время протеста возле «Азриэли»

МАХАШ допрашивает шестерых полицейских, которых подозревают в бросании шоковых гранат в демонстрантов, в результате чего те получили серьезные травмы.

Об этом пишет «ХаАрец«.

Среди подозреваемых находится майор Меир Суисса, которого обвиняют в необоснованном применении спецсредств. Однако на допросе он заявил, что его граната была брошена на участок дороги, где не было демонстрантов. Несмотря на это, опубликованные в интернете видео говорят об обратном.

«Я действовал в соответствии с инструкциями, и у меня не было выбора. В результате действий протестующих возникла реальная опасность для полиции и демонстрантов», — сказал Суисса.

Согласно сообщению, сегодня МАХАШ допросил не только майора Суиссу, но и полицейского из отряда ЯСАМ и еще одного офицера. Майор Суисса уже ранее утверждал, что не бросал гранату в толпу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ohad Ashkenazi (@ohadashkenazi)



Напомним, 1 марта в ходе разгона акции протеста против судебной реформы полицейский причинил тяжелую травму одному из участников демонстрации, Шахару Мору. Пострадавшему потребовалась операция. Движение за чистоту власти подало жалобу на майора Суиссу, обвиняя его в использовании гранат вопреки инструкциям. Тогда майор утверждал, что граната перелетела через группу людей и приземлилась на открытом пространстве, а не была брошена в толпу.

В то же время, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир поддержал действия полицейского, отметив, что он «противостоял толпе анархистов, которые швыряли камни и заборы в полицейских». Бен-Гвир также призвал следователей МАХАШа понимать, что их функция не заключается в проведении политических расследований и сдерживании офицеров полиции, а в защите общественного порядка.