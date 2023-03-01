Солдата задержали за угрозу оружием антиправительственным демонстрантам: появилось видео

Израильский солдат задержан полицейскими на юге Израиля после того, как он якобы вытащил пистолет и угрожал группе демонстрантов, протестующих против планов правительства по пересмотру судебной системы.

Представитель полиции рассказал, что во время акции протеста на перекрестке Бейт-Кама солдат вышел из армейского грузовика и якобы угрожал протестующим.

Протестующие утверждают, что солдат подъехал к ним и угрожающе замахал на них пистолетом. Прибывшие на место офицеры задержали солдата и уведомили ЦАХАЛ. Солдата передают в военную полицию для дальнейшего допроса.

אירוע חריג בהפגנות בדרום: חייל התעמת עם מפגינים והניף לעברם את נשקו. שוטרי תחנת רהט, שאבטחו את המחאה בבית קמה, עיכבו אותו והוא הועבר לחקירת מצ»ח. אחד המוחים במקום: הוא האיץ באמצע הכיכר, כמעט עלה על הניידת@Itsik_zuarets pic.twitter.com/rKLOUeMYOu — כאן חדשות (@kann_news) March 1, 2023

Ранее мы рассказывали, что депутату Кнессета предъявили обвинение в избиении полицейских.

Ранее «Курсор» сообщал, что председатель БАГАЦ нарушила ею же утвержденное правило о конфликте интересов.

Помимо этого ЦАХАЛ задержал террористов, которые убили израильтянина в Иерихоне.