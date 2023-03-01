Солдата задержали за угрозу оружием антиправительственным демонстрантам: появилось видео

20:38, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Pixabay

Арестованного передают в военную полицию.

Израильский солдат задержан полицейскими на юге Израиля после того, как он якобы вытащил пистолет и угрожал группе демонстрантов, протестующих против планов правительства по пересмотру судебной системы.

Представитель полиции рассказал, что во время акции протеста на перекрестке Бейт-Кама солдат вышел из армейского грузовика и якобы угрожал протестующим.

Протестующие утверждают, что солдат подъехал к ним и угрожающе замахал на них пистолетом. Прибывшие на место офицеры задержали солдата и уведомили ЦАХАЛ. Солдата передают в военную полицию для дальнейшего допроса.

Ранее мы рассказывали, что депутату Кнессета предъявили обвинение в избиении полицейских.

Ранее «Курсор» сообщал, что председатель БАГАЦ нарушила ею же утвержденное правило о конфликте интересов.

Помимо этого ЦАХАЛ задержал террористов, которые убили израильтянина в Иерихоне.

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