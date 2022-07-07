Полиции Израиля не хватает почти двух тысяч офицеров

«У нас постоянно не хватает персонала, каждый день к нам приходят офицеры из других участков и помогают нам, иногда даже совершенно новые рекруты», — сказал офицер полиции Иерусалима.

Полиции Израиля не хватает 1 720 сотрудников, что не только приводит к закрытию полицейских участков и неспособности должным образом реагировать на угрожающие жизни события, но и создает большую нагрузку на работающих сотрудников.

В частности, полиции не хватает 566 патрульных, 322 следователей и 198 детективов, что привело к закрытию 18 полицейских участков по всей стране и оставило без внимания 12 880 дел.

Нехватка кадров сказывается и на существующих участках. Например, в городе Ришон ле-Цион штат полиции состоял из 180 сотрудников, когда население города несколько лет назад составляло 180 тысяч человек. Теперь население почти удвоилось, но количество полицейских осталось прежним.

На встрече с Комитетом общественной безопасности инспектор полиции Израиля генерал-майор Коби Шабтай рассказал о том, что, когда население города почти удвоилось, количество полицейских осталось прежним. Коби Шабтай рассказал об острой нехватке кадров, возложив основную вину на недостаточную зарплату и отсутствие финансирования.

«У нас не хватает сотрудников, мы не можем обеспечить качественное обслуживание, как и положено полицейским силам, у начальника смены в участке так много открытых мероприятий при таком малом количестве сотрудников, что ему приходится расставлять приоритеты, на какие из них реагировать, безопасность людей находится под угрозой», — сказал Шабтай.

Курсор ранее писал, что из-за нехватки патрульных полиция в Израиле будет работать по-новому. Отмена контроля за временем прибытия на место происшествия – не первая экстренная мера, призванная уменьшить нагрузку на сотрудников правоохранительных органов.