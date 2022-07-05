Из-за нехватки патрульных полиция в Израиле будет работать по-новому

Из-за того, что в полиции катастрофически не хватает сотрудников, правоохранители прекратили следить за тем, сколько времени у патрульных уходит на то, чтобы добраться до места преступления.

Об этом сообщает 9 канал.

Так, оперативное управление уже оповестило об этом нововведении руководителей всех участков. Правда, исключением для этой практики станут те случаи, где есть прямая угроза жизням людей.

В полиции сообщили, что им не хватает более 600 патрульных. Такие меры призваны немного облегчить работу полицейских, который работают сейчас. Стоит отметить, что в полиции уже сократили время курса подготовки патрульного с 7 месяцев до 7 недель.

Ранее наш сайт сообщал, что возле Пардес-Хана мужчина попытался похитить девушку-подростка. Днем 5 июля неизвестный мужчина попытался похитить 16-летнюю девушку, которая прогуливалась по своему привычному маршруту в Пардес-Хана-Каркур. Девушка внезапно почувствовала, что некто схватил ее за талию и попытался уволочь в свой автомобиль.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в Иудее и Самарии ездят на автомобилях, которые отправлены на утилизацию. Полиция Израиля сообщила о том, что в одной из деревен Иудеи обнаружили десятки автомобилей, которые уже давно были отправлены на утилизацию. Однако палестинцам на это оказалось все равно — они продолжают ездить на таких автомобилях.

Известного сексуального преступника отправили жить в Бат-Ям.