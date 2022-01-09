В Израиле 6 подозреваемых арестованы в мошенничестве на общую сумму более миллиона шекелей

Подозреваемые выдавали себя за представителей страховых и инвестиционных компаний, обманывали преимущественно пожилых людей и инвалидов, мошенническим образом вымогая у них деньги.

Полиция Северного округа сегодня (воскресенье) арестовала шестерых подозреваемых в мошенничестве с участием более 150 гражданских лиц на сумму от 2000 до 300 000 шекелей каждый.

Отдел по борьбе с мошенничеством полиции северного округа начал тайное расследование с участием следователей кредитной компании после многочисленных жалоб потерпевших на то, что их обманули.

Полицейское расследование показало, что подозреваемые выдавали себя за представителей предприятий и компаний, таких как Von-Market, Psagot, X-Finance и Meitav Dash, и предлагали жертвам переводить им средства для инвестиционной деятельности, страхования, покупок и других услуг.

Следствие также установило, что подозреваемые использовали данные некоторых потерпевших с целью обмана других потерпевших и сделали их подозреваемыми.

Согласно материалам следствия, подозреваемые обманным путем получили от потерпевших более 1 миллиона шекелей.

Среди потерпевших в основном числятся: пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и лица, находящиеся в бедственном положении.

Подозреваемые были удивлены приходом полицейских в их квартиру, отказались открывать дверь, пытаясь избавиться от своих телефонов, но были застигнуты врасплох после того, как детективы ворвались внутрь.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что полиция арестовала троих арабов за поджог автомобиля израильтянина в районе Шимон Хацадик.

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