Также мужчина подозревается в том, что он угрожал депутату Кнессета Бену Гриву, а также членам его семьи.

Появилась информация, что израильская полиция арестовала 31-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в том, что он выдавал себя за полицейского и угрожал депутату Кнессета Бена Гвира и членам его семьи.

Видео с задержания опубликовал телеграм-канал Голос Израиля.

Ранее Курсор передавал, что резервисты ЦАХАЛа переоденутся террористами ХАМАС в знак протеста против расследования СПЧ ООН. Несколько десятков резервистов ЦАХАЛа соберутся возле офиса ООН в Женеве. Они, одетые как террористы ХАМАС в лыжных масках, будут размахивать палестинскими флагами и насмешливо аплодировать комиссии ООН.