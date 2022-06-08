Появилась информация, что израильская полиция арестовала 31-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в том, что он выдавал себя за полицейского и угрожал депутату Кнессета Бена Гвира и членам его семьи.
Видео с задержания опубликовал телеграм-канал Голос Израиля.
Ранее Курсор передавал, что резервисты ЦАХАЛа переоденутся террористами ХАМАС в знак протеста против расследования СПЧ ООН. Несколько десятков резервистов ЦАХАЛа соберутся возле офиса ООН в Женеве. Они, одетые как террористы ХАМАС в лыжных масках, будут размахивать палестинскими флагами и насмешливо аплодировать комиссии ООН.
Также мы информировали, что известная израильская пекарня повысит цены на хлеб на 8 процентов. Хлеб в Израиле снова подорожает. Пекарня Berman’s Bakery стала первой в стране, которая уведомила своих клиентов о новых ценах — и этот скачок существенен.