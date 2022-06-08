ЦАХАЛ арестовал ночью 21 палестинского араба, разыскиваемого в Иудее и Самарии

Израиль уже несколько недель проводит ночные рейды с арестами в различных точках Иудеи и Самарии в свете последней волны террора.

Израильские силы безопасности, в том числе ЦАХАЛ, ШАБАК и пограничная полиция, за ночь во вторник арестовали 21 подозреваемого в терроризме в ряде районов Иудеи и Самарии.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

В частности, силы безопасности действовали в Мугайире и Нилине близ Рамаллы, Бейт-Риме, Бейт-Фаджаре близ Вифлеема, а также в самом Вифлееме, Бейт-Даджане и Руджейбе близ Наблуса, Аль-Фаваре близ Хеврона и А-Раме и Биду на севере Иерусалима.

Когда силы безопасности вошли в Акабат-Джабер, лагерь палестинских беженцев недалеко от Иерихона, их встретили около 20 палестинцев, которые бросали в них бутылки с зажигательной смесью и камни. Они ответили методами разгона толпы.

Как ранее писал Курсор, крупные пожарные бригады со станции Хадера при содействии округа Хоф и Центрального округа действуют с 04:00 утра (среда) при горении фабрики строительных материалов в Араре возле дороги 65.

Также напомним, что вандалы напали на Музей Холокоста, известный также как Палата Холокоста, на горе Сион в Иерусалиме. Они сделали оскорбительные надписи на нескольких предметах у входа в музей. Фото смотрите в новости.