Полиция арестовала израильтянина-беглеца, причастного к взрыву в Тель-Авиве

Через четыре года после бегства в Марокко израильтянин был арестован в аэропорту Бен-Гурион

54-летний Голан Авитан, израильский беглец, обвиняемый в убийстве трех человек в 2003 году, избежавший домашнего ареста в 2018 году и бежавший в Марокко, был арестован в среду утром после приземления в аэропорту Бен-Гурион. Полиция сообщила, что после первоначального допроса он предстанет перед судьей магистратского суда Ришон ле-Циона.

Об этом сообщает The Times of Israel.

54-летняя Авитан предположительно была членом печально известного преступного клана Абергил. В 2015 году ему вместе с 17 другими лицами было предъявлено обвинение в рамках многолетнего полицейского расследования, получившего название Дело 512, которое было названо одним из крупнейших арестов преступного мира в истории Израиля.

В октябре 2018 года, находясь под домашним арестом, Авитан разрешили пойти к стоматологу, и она больше не вернулась. Полиция считает, что ему удалось снять электронные наручники с помощью фена. Десять месяцев спустя он был арестован в синагоге Касабланки местной полицией во время посещения его детьми, которые приехали из Израиля, чтобы встретиться с ним. Арест последовал за совместной операцией израильской полиции, Интерпола и марокканских властей. Авитана доставили в следственный изолятор в Рабате, где он оставался в заключении до своей депортации и ареста в среду в Израиле.

Авитан подозревается в причастности к преступному взрыву в Тель-Авиве в 2003 году, целью которого был Зеэв Розенштейн, соперник известного мафиози Ицхака Абергиля. В результате взрыва погибли трое прохожих: Нафтали Магад, Рахамим Цруя и Моше Мизрахи, а еще несколько человек получили ранения. Розенштейн пережил покушение.

За несколько месяцев до побега Авитана обвинение пыталось заключить сделку о признании вины с 17 обвиняемыми, арестованными по Делу 512. В рамках сделки Авитан должен был отсидеть восемь лет за предполагаемую роль во взрыве. Он был единственным среди подсудимых, кто отказался от сделки.

Отмечается, что в июне 52-летний Абергил был приговорен к 30 годам тюремного заключения за организацию взрыва в 2003 году.

Ранее Курсор писал, что суд отклонил апелляцию израильтянки, осужденной за наркотики в ОАЭ. Ранее апелляционный суд в Абу-Даби (ОАЭ), после рассмотрения апелляции осужденной израильтянке, смягчил ей приговор.