Суд отклонил апелляцию израильтянки, осужденной за наркотики в ОАЭ

Ранее апелляционный суд в Абу-Даби (ОАЭ), после рассмотрения апелляции осужденной израильтянке, смягчил ей приговор.

Во вторник, 23 августа, апелляционный суд в Абу-Даби отклонил апелляцию 40-летней жительницы Хайфы Фиды Киван, которая около года назад была задержана в ОАЭ с наркотиками.

Об этом сообщает издание «Детали».

Такую новость сообщили адвокаты женщины в Израиле Тами Ульман и Шади Саруджи. Приговор суда, вынесенный израильтянке, остается в силе, как и назначенное ей наказание — пожизненное заключение.

Отметим, что в конце июля текущего года суд рассмотрел предыдущую апелляцию задержанной и смягчил ей приговор. Вместо смертельной казни женщину приговорили к тюремному заключению.

Напомним, что около года назад Фида Киван приехала в ОАЭ к своему другу из Палестинской автономии и собиралась устроиться на работу в сфере графики. Но спустя неделю после приезда, в ее квартире провели обыск и нашли полкилограмма кокаина. Однако женщина утверждает, что наркотики ей кто-то подкинул.

К слову, в ОАЭ действует политика абсолютной нетерпимости к незаконному обороту наркотиков.

«Курсор» писал ранее, что в жилище 19-летнего студента в Ашдоде была организована крупнейшая лаборатория. При ее ликвидации конфисковано около тысячи кустов каннабиса на сумму четверть миллиона шекелей.

Еще мы писали, что израильская полиция рассказала об аресте 60-летнего профессора из неназванного университета, который у себя дома изготовлял наркотики и продавал их студентам.