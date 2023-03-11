Полиция арестовала мужчину, разместившего бомбу в автобусе в Бейтар-Илите

Полицейские Израиля объявили о задержании подозреваемого в установке бомбы в автобусе в городе Бейтар-Илит и нескольких лиц, оказавших ему помощь.

Об этом пишет «Израиль Сегодня«.

Согласно совместному заявлению пресс-секретарей армии, ШАБАКа и полиции, задержание произошло в ходе совместной операции после целенаправленной разведки ШАБАК.

«В ходе совместной операции бойцов ЦАХАЛа, ШАБАК и израильской полиции, после целенаправленной разведки ШАБАК, силы арестовали прошлой ночью (в пятницу) подозреваемого в установке бомбы в автобусе в Бейтар-Илит в прошедший четверг. Вместе с ним арестовали еще четверых подозреваемых в пособничестве ему и конфисковали автомобиль, который, предположительно, использовался подозреваемыми для размещения груза», — говорится в заявлении.

Подозреваемые были переданы для дальнейшего расследования ШАБАКу. Власти также сообщили, что в ходе операции не было потерь среди израильских сил.

В Бейтар-Илите 9 марта в автобусе нашли взрывное устройство, которое не было приведено в действие. Еще одно взрывное устройство нашли на установке, и его тоже удалось обезвредить. Тогда силовики развернули спецоперацию по поиску террориста.

«Курсор» также писал о том, что палестинский подросток швырнул коктейль Молотова по позиции ЦАХАЛа. Так, 16-летний Амир Мамун Одех подошел к позиции ЦАХАЛа на барьере безопасности возле Калькильи и бросил в солдат бутылки с зажигательной смесью «с близкого расстояния». В результате силовики открыли огонь и малолетний террорист получил ранение.

В результате серии террористических атак палестинцев в Иерусалиме и в Иудее и Самарии в последние месяцы 14 израильтян погибли и еще несколько серьезно пострадали. В связи с этим израильские военнослужащие усилили контроль на территории Иудеи и Самарии.