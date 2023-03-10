Палестинский подросток швырнул коктейль Молотова по позиции ЦАХАЛа: военные озвучили подробности инцидента

Палестинский подросток, швырнувший коктейль Молотова в пост ЦАХАЛа, получил огнестрельное ранение сегодня вечером, сообщили военные и представители палестинского здравоохранения.
Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявило, что 16-летний Амир Мамун Оде был ранен в грудь на окраине города Калькилия.
Представитель вооруженных сил сообщил The Times of Israel, что подросток подошел к армейскому посту возле барьера безопасности, недалеко от Калькилии, прежде чем бросить коктейль Молотова в солдат «с близкого расстояния».
Военные, «почувствовавшие опасность», открыли огонь по подростку, сказал представитель, добавив, что подозреваемый был ранен.
Сообщается, что в результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.
Напряженность между Израилем и палестинцами в прошлом году была высокой. Так, ЦАХАЛ почти каждую ночь проводил рейды в Иудее и Самарии на фоне серии смертоносных палестинских террористических атак. Эта напряженность еще более усилилась в последние недели на фоне череды новых израильских рейдов и палестинских нападений из мести, а также всплеска насилия со стороны поселенцев.
В результате серии террористических атак палестинцев в Иерусалиме и в Иудее и Самарии в последние месяцы 14 израильтян погибли и еще несколько серьезно пострадали.
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