Полиция арестовала подозреваемого в подделке и установке сотен противопожарных дверей

Сегодня, 1 февраля, полиция Израиля задержала мужчину по подозрению в мошенничестве, который устанавливал фальшивые противопожарные двери с серьезными дефектами.

Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в изготовлении и установке сотен фальшивых противопожарных дверей с серьезными дефектами, что представляет реальную угрозу безопасности в случае пожара.

Кроме того есть подозрение, что задержанный, который на данный момент находится в процедуре оформления банкротства, открыл компанию и банковские счета на чужое имя, чтобы скрыть свои доходы и активы, оцениваемые в миллионы шекелей.

Также его подозревают в получении мошенническим путем сотен тысяч шекелей от Института национального страхования под видом пособия по безработице.

Министерство экономики и Национальная администрация намерены направить уведомление всем владельцам зданий, у которых есть подозрения в установке фальшивых дверей, чтобы они заменили их на гарантированно безопасные.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в ЦАХАЛе увольняют двух военнослужащих в связи со смертью пожилого палестинца.

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