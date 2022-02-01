В ЦАХАЛе увольняют двух военнослужащих в связи со смертью пожилого палестинца

78-летний Омар Абдалмаджид Асад, который также был гражданином США, был найден мертвым после задержания израильскими войсками в Иудее и Самарии.

В понедельник израильские военные заявили, что увольняют двух офицеров и объявят выговор командиру батальона за смерть пожилого палестинца в начале этого месяца, которая, по их словам, произошла в результате «морального провала и неверных решений».

78-летний Омар Абдалмаджид Асад, который также был гражданином США, был найден мертвым после задержания израильскими войсками в Иудее и Самарии 12 января.

Вскрытие палестинца показало, что у него была внезапная остановка сердца, вызванная стрессом, в том числе от рукоприкладства.

Во вчерашнем заявлении израильских военных говорится, что «расследование пришло к выводу, что инцидент был серьезным и прискорбным событием», в то время как «было установлено, что во время инцидента не применялось насилие, за исключением того случая, когда Асад был задержан после отказа сотрудничать».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Мьянмы.

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