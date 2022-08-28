Полиция арестовала пятерых арабов, подозреваемых в нападении у гробницы пророка Шмуэля

За избиение еврейских активистов с израильским флагом возле гробницы пророка Шмуэля полиция задержала местных арабов, которых доставили для допроса окружной полицией.

В субботу полиция Иерусалима арестовала пятерых арабов, которых подозревают в жестоком нападении в пятницу на евреев возле Кевер-Шмуэль-ха-Нави (гробницы пророка Шмуэля).

Полиция заявила, что после расследования инцидента с линчеванием евреев пятеро местных жителей в возрасте от 20 до 50 лет были арестованы для допроса окружной полицией Иерусалима.

ככה נראה ניסיון לינץ׳ ביהודי: בשעות האחרונות מפגינים עשרות מפגינים ערבים מחוץ למתחם שמואל הנביא. בתיעוד ניתן לראות כיצד הם תוקפים באכזריות יהודי שמניף דגל ישראל, בועטים בו כשהוא שרוע על הרצפה — לעיני השוטרים pic.twitter.com/ipp1TLMHMv — לירן תמרי | Liran Tamari (@liran__tamari) August 26, 2022

Задержанных доставили в отдел полиции для допроса по подозрению в совершении правонарушений, связанных с участием «в рукопашной схватке, разбойно-диверсионных действиях, правонарушениях на почве расизма/враждебного отношения к обществу и других правонарушениях».

Полиция должна представить в Военный суд их дела в начале этой недели. Сейчас расследование дела продолжается «с целью привлечения к ответственности лиц, причастных к деянию».

«Полиция Израиля будет продолжать работать с силами безопасности для решительной и бескомпромиссной борьбы с насилием и издевательствами любого рода ради общественного спокойствия и безопасности», — говорится в заявлении полиции.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который необычным образом репостнул видео нападения, заявил, что «национальная честь — это не роскошь. Ее отсутствие будет стоить жизни, и независимо от отношения ваших партнеров к насилию над евреями — немедленно нужна тяжелая рука».

Ранее «Курсор» писал, что арабы напали на евреев у гробницы пророка Шмуэля: обнародованы жуткие кадры.