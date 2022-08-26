Арабы напали на евреев у гробницы пророка Шмуэля: обнародованы жуткие кадры

16:16, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
протесты палестинцев
Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

У гробницы пророка Шмуэля произошло серьезное происшествие. Первые видеозаписи смотрите ниже.

Группа арабов прибыла сегодня к могиле пророка Шмуэля с флагами ООП в попытке устроить провокацию.

К могиле также подошла группа еврейских активистов, которые гордо махали израильским флагом, но некоторые из них могли погибнуть после того, как несколько арабских террористов устроили линчевание.

Они атаковали евреев флагштоками и били их ногами. Все это происходило рядом с силами ЦАХАЛа.

В сетях бурлит гнев после публикации возмутительных кадров. Мы видим, как группа террористов пытается убить лежащего на полу еврея, который не имеет возможности защитить себя и скрыться с места происшествия.

Ранее Курсор писал про маниакальную любовь: названо имя убитой в Реховоте девушке. Девушка, чье тело нашли в четверг в Реховоте, погибла от рук ухаживавшего за ней молодого человека, который зарезал ее в своей машине и бросил тело в поле.

Напомним также, что 52-летний мужчина был застрелен среди белого дня в городе Лод в пятницу. Пострадавший, которого идентифицировали как местного жителя Марвана Вахвача, был найден без сознания и без пульса в машине на бульваре Бен-Гуриона.

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Автор материала:
Ирен Давид
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