Арабы напали на евреев у гробницы пророка Шмуэля: обнародованы жуткие кадры

Группа арабов прибыла сегодня к могиле пророка Шмуэля с флагами ООП в попытке устроить провокацию.
К могиле также подошла группа еврейских активистов, которые гордо махали израильским флагом, но некоторые из них могли погибнуть после того, как несколько арабских террористов устроили линчевание.
Они атаковали евреев флагштоками и били их ногами. Все это происходило рядом с силами ЦАХАЛа.
В сетях бурлит гнев после публикации возмутительных кадров. Мы видим, как группа террористов пытается убить лежащего на полу еврея, который не имеет возможности защитить себя и скрыться с места происшествия.
Ранее Курсор писал про маниакальную любовь: названо имя убитой в Реховоте девушке. Девушка, чье тело нашли в четверг в Реховоте, погибла от рук ухаживавшего за ней молодого человека, который зарезал ее в своей машине и бросил тело в поле.
Напомним также, что 52-летний мужчина был застрелен среди белого дня в городе Лод в пятницу. Пострадавший, которого идентифицировали как местного жителя Марвана Вахвача, был найден без сознания и без пульса в машине на бульваре Бен-Гуриона.