Арабы напали на евреев у гробницы пророка Шмуэля: обнародованы жуткие кадры

Группа арабов прибыла сегодня к могиле пророка Шмуэля с флагами ООП в попытке устроить провокацию.

К могиле также подошла группа еврейских активистов, которые гордо махали израильским флагом, но некоторые из них могли погибнуть после того, как несколько арабских террористов устроили линчевание.

Они атаковали евреев флагштоками и били их ногами. Все это происходило рядом с силами ЦАХАЛа.

תיעוד נוסף משמואל הנביא, אחד התוקפים הערבים בועט ליהודי בראש כשהוא שרוע על הריצפה pic.twitter.com/yr9Qd54gPs — חיים גולדברג (@haim_goldberg) August 26, 2022

פעילי שמאל ופלסטינים הגיעו למחאה בקבר שמואל הנביא בצהריים, בהם גם ח"כ עופר כסיף. במקום התפתח עימות פיזי בינם לבין יהודים שיצאו מהמקום@VeredPelman pic.twitter.com/DHY4HPVY0H — כאן חדשות (@kann_news) August 26, 2022

В сетях бурлит гнев после публикации возмутительных кадров. Мы видим, как группа террористов пытается убить лежащего на полу еврея, который не имеет возможности защитить себя и скрыться с места происшествия.

Ранее Курсор писал про маниакальную любовь: названо имя убитой в Реховоте девушке. Девушка, чье тело нашли в четверг в Реховоте, погибла от рук ухаживавшего за ней молодого человека, который зарезал ее в своей машине и бросил тело в поле.

Напомним также, что 52-летний мужчина был застрелен среди белого дня в городе Лод в пятницу. Пострадавший, которого идентифицировали как местного жителя Марвана Вахвача, был найден без сознания и без пульса в машине на бульваре Бен-Гуриона.