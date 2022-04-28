Полиция арестовала солдата ЦАХАЛа за посты с угрозами в адрес премьер-министра Беннета

Военная полиция в четверг вечером арестовала солдата ЦАХАЛа, который подозревается в размещении постов с угрозами в социальных сетях в адрес премьер-министра Нафтали Беннета.
Об этом сообщает Israel National News.
Подстрекательские посты солдата были выявлены следователями военной полиции, которые прибыли в его часть и задержали его.
Солдата допрашивают, и военная полиция намерена ходатайствовать о продлении срока его содержания под стражей в военном суде.
Тем временем полиция и ШАБАК продолжают расследование двух писем с угрозами, в которых содержалась пуля и которые были адресованы жене и сыну премьер-министра Нафтали Беннета.
По оценкам, оба письма были отправлены одним и тем же лицом, главным образом потому, что к обоим были прикреплены пули калибра 5,56 мм. Хотя непосредственной угрозы не было, ШАБАК решил еще больше усилить меры безопасности вокруг премьер-министра и его семьи.
Первое письмо было отправлено на работу жене премьер-министра Беннета Гилат, а не прямо в дом семьи Беннетов. Это письмо содержало явные угрозы убийством и пулю.
Второй конверт с письмом с угрозами и пулей был отправлен в дом семьи Беннетов в Раанане. На этот раз угрозы были адресованы конкретно Йони Беннет.
Курсор писал ранее, что полиция начала расследование угроз в адрес семьи Беннета. Расследование было начато после письма, адресованного семье премьер-министра, которое содержало угрозу убийства, а также в конверте была найдена пуля.