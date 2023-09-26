Полиция и ЦАХАЛ увеличили свое присутствие по всей стране

Есть опасения, что террористы попытаются сорвать радость предстоящего праздника Суккот.

До завершения праздника Суккот полиция Израиля и ЦАХАЛ продолжают работать в состоянии повышенной готовности, чтобы оперативно предотвращать возможные угрозы безопасности граждан.

Об этом сообщает 7kanal.

Силы безопасности увеличили свое присутствие по всей стране, потому что есть опасения, что террористы попытаются сорвать радость предстоящего праздника. В последнее время на 15 процентов увеличилось количество оповещений о террористических атаках.

Тысячи полицейских будут размещены в Иерусалиме, в основном в Старом городе, и во всех развлекательных центрах по всему Израилю на протяжении всего праздника Суккот, чтобы обеспечить покой и безопасность празднующих.

Накануне палестинские источники сообщили, что террористические организации ХАМАС, "Исламский джихад" и "Народный фронт освобождения Палестины" договорились об усилении эскалации против Израиля и усилении координации между собой.

"Курсор" писал ранее, что в преддверии Йом Кипура (Судного дня) в израильской полиции выступили к общественности с важным призывом. Граждан предупредили, что в период праздников повышается риск возникновения различных угроз безопасности, поэтому следует с собой носить оружие