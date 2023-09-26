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Полиция и ЦАХАЛ увеличили свое присутствие по всей стране

11:16, Сегодня
Новости Израиля
полиция израиля фото
Фото: depositphotos.com
Есть опасения, что террористы попытаются сорвать радость предстоящего праздника Суккот.

До завершения праздника Суккот полиция Израиля и ЦАХАЛ продолжают работать в состоянии повышенной готовности, чтобы оперативно предотвращать возможные угрозы безопасности граждан.

Об этом сообщает 7kanal.

Силы безопасности увеличили свое присутствие по всей стране,  потому что есть опасения, что террористы попытаются сорвать радость предстоящего праздника. В последнее время на 15 процентов увеличилось количество оповещений о террористических атаках.

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