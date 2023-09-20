Полиция в преддверии Йом Кипура выступила с важным призывом

Израиль в последнее время сталкивается с усилением преступности и террора.

В преддверии Йом Кипура (Судного дня) в израильской полиции выступили к общественности с важным призывом. Граждан предупреждают, что в период праздников повышается риск возникновения различных угроз безопасности, поэтому следует с собой носить оружие.

Об этом заявил пресс-секретарь израильской полиции Эли Леви, передает Telegram-канал "Израиль Сегодня".

По его словам, сейчас правоохранители наращивают готовность в ключевых точках по всей стране, чтобы предотвратить любые угрозы, упор делается на таких городах, как Иерусалим и Тель-Авив, а также на места, где проходят молитвы и развлечения.

В последнее время, особенно перед праздниками, Израиль сталкивается с явным усилением преступности и террора, за несколько дней до Судного дня в полицию начало поступать множество предупреждений.

В социальной сети, в частности продолжается подстрекательство к террору, поэтому полиция для охраны общественного порядка задействует тысячи сотрудников, бойцов пограничной службы, а также добровольцев.

Эли Леви подчеркнул, что силы безопасности ежедневно трудятся над тем, чтобы предотвратить теракты на территории нашей страны, но общественность также должна активно участвовать в том, чтобы защитить свою личную безопасность. По этой причине, граждан призывают в Йом Кипур носить оружие и правильно его применять, но использовать только в случае необходимости. Его разрешается носить даже в местах молитв и семейных развлечений.

"Курсор" писал ранее, что в понедельник утром, 18 сентября, на контрольно-пропускном пункте "Мазмория" произошла попытка ножевого теракта. В результате инцидента, кроме нападающего, никто не пострадал. Появились некоторые детали произошедшего.